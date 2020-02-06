5 مباريات في دوري السلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم 5 مباريات في بداية الدور التمهيدي الثاني من مسابقة الدوري العام لفئة الرجال لكرة السلة، وذلك بعد 3 أسابيع من التوقف تخللها تنظيم اتحاد اللعبة للنسخة 31 من بطولة دبي الدولية للسلة التي فاز بها فريق مايتي الفلبيني على حساب الرياضي اللبناني حامل اللقب.

وتشهد مباريات اليوم مواجهة مثيرة بين شباب الأهلي متصدر الدور التمهيدي مع حامل اللقب العين، ويلتقي النصر مع الجزيرة، والوصل مع الوحدة، والشارقة مع بني ياس، والبطائح مع الظفرة، وتقام جميع المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولاً وحدد لها الساعة السابعة لإطلاق صافرة البداية.