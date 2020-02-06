«الأولمبية» تعود إلى الواجهة باجتماع ساخن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدأ الاجتماع الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بفندق هيلتون (الحبتور سيتي)، وعلى بند ما يستجد من أعمال هناك موضوعات لا تقل أهمية، مثل استقالة كل من طلال الشنقيطي الأمين العام و صالح عاشور الأمين العام المساعد، والاستقالتان مرفوعتان منذ فترة، ويمكن القول إنهما «بثوب الإقالة» لأن الاستقالتين تمتا في أعقاب تحقيق داخلي، على أثر ما شهدته أزمة اتحاد ألعاب القوى في الشهور الماضية من أحداث وإجراءات اضطلعت بها اللجنة الأولمبية، والتفاصيل لا داع لذكرها، ومن المقرر أن يتم اعتماد الاستقالتين اليوم مع بحث أسماء المرشحين لشغل المنصبين، وتجدر الإشارة إلى أن محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية هو أقوى المرشحين لمنصب الأمين العام، كما تبت إدارة اللجنة في إيقاف عضوية أحمد الكمالي من مجلس إدارة اللجنة بعد إيقافه من قبل الإتحاد الدولي وإتحاد الإمارات لألعاب القوى، ومن المقرر أن يعتمد مجلس الإدارة، التقرير السنوي لعامي 2018 و2019، والقرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي، كما يراجع الحساب الختامي لعام 2018 والميزانية التقديرية لعامي (2019- 2020)،ويحدد موعد انعقاد اجتماع الجمعيةالعمومية لعامي 2018و2019 .

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأولمبية «عملياً» هي أهم مؤسسة رياضية بفضل دورها الذي يشمل مهام الإشراف والمتابعة والمحاسبة بالنسبة إلى الاتحادات الرياضية، فالهيئة العامة للرياضة تضع الاستراتيجية العامة وتحدد الأهداف وأطر العمل من خلال القوانين واللوائح، وتعتمد الموازنات، وكل ما يتعلق بمباشرة أداء الاتحادات وعملها على مدار الدورة الأولمبية، فهو دور اللجنة، وليس سراً أن نشير إلى جهود تجرى حالياً لإعادة صياغة دور اللجنة لتتسع صلاحياتها ولتشرف على توزيع الموازنة المالية بنفسها وفقاً للنتائج والإنجازات بغض النظر عن آية اعتبارات أخرى .