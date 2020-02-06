«الفرسان» و«فخر أبوظبي».. قمة من العيار الثقيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:علي نجم

تفتتح مساء اليوم، منافسات الجولة ال 16 من دوري الخليج العربي وسط احتدام المنافسة والصراع سواء من أجل اللقب الغالي، أو بحثاً عن ضمان البقاء والهروب من خطر الهبوط.

وتشهد المرحلة، مباريات من العيار الثقيل؛ حيث ستحظى مباراة شباب الأهلي مع الجزيرة اليوم بالكثير من الأضواء، في الوقت الذي سيخوض الوحدة مباراة لا تقل خطورة وهو يستقبل بني ياس، كما يحل النصر ضيفاً على الظفرة في الوقت الذي يلتقي اتحاد كلباء مع حتا في مباراة مصيرية.

يشهد استاد راشد في الثامنة والربع مساء اليوم لقاء من العيار الثقيل، حين يستقبل شباب الأهلي المتصدر (36 نقطة) ضيفه الجزيرة الرابع (27 نقطة).

ويتطلع «الفرسان» اليوم للعودة إلى لغة الانتصارات بعد توقف عداد الفوز في المرحلة السابقة بعد التعادل مع الفجيرة.

ويريد الفريق المضيف، ضمان تفعيل الشق الهجومي، بعدما عانى عقماً تهديفياً للمرة الأولى منذ خسارته أمام النصر، مما سيضع المزيد من المسؤولية على عاتق الإسباني كوندي الذي تعاقد معه النادي في ميركاتو الشتاء قادماً من بني ياس، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف.

ويعتمد شباب الأهلي على صلابته الدفاعية، بعدما بلغ 9 مباريات بشباك نظيفة، ولم تهتز شباك ماجد ناصر سوى 7 مرات في 15 مباراة.

ويدرك الجزيرة الضيف أن مباراة اليوم هي أقرب إلى «فرصة أخيرة» من أجل الحفاظ على آماله في الصراع على اللقب، خاصة أن الخسارة ستكون كفيلة بتوسيع الفارق إلى 12 نقطة مع الصدارة، وهو ما يعني انتهاء طموحه بالمنافسة على اللقب.

وفي اللقاء الثاني، يأمل الوحدة خامس الترتيب (26 نقطة) في تحقيق فوزه الخامس توالياً حين يستقبل ضيفه بني ياس التاسع (20 نقطة) في موقعة ستحدد مدى قدرة أصحاب الأرض على اقتحام دائرة الأربعة الكبار، وتقليص الفارق مع شباب الأهلي المتصدر.

وحقق الوحدة نتائج إيجابية في الجولات الأربع الأخيرة، بفوزه على الشارقة 2-1 وعلى حتا 2-صفر والفجيرة 2-1 والجزيرة 1-صفر.

ولا يمكن الرهان على النتائج السابقة لأصحاب السعادة فقط، خاصة في ظل تميز بني ياس أيضاً في المراحل الثلاث الأخيرة بعد فوزه على النصر بهدف وعلى عجمان 4-1 وعلى الظفرة بهدف دون مقابل.

ويتطلع فريق النصر السادس (24 نقطة) لتحقيق انتصاره الأول بعد 3 جولات لم يعرف فيها طعم الفوز حين يحل ضيفاً على الظفرة السابع (23 نقطة) في موقعة تحمل رائحة الثأر بالنسبة إلى العميد.

وكان النصر خسر ذهاباً على أرضه أمام «الفارس» بهدفين مقابل هدف، مما سيجعل من لقاء اليوم تحدياً كبيراً للاعبين من أجل تلميع الصورة ورد التحية للمنافس الذي تعثر في الجولتين الأخيرتين بعد الخسارة أمام الجزيرة وبني ياس بهدف دون مقابل على التوالي.

ويريد كل من اتحاد كلباء الحادي عشر (13 نقطة من 14 مباراة) وضيفه حتا وصيف القاع (9 نقاط) ضمان تحقيق الفوز والوصول إلى بر الأمان حين يلتقيان مساء اليوم على أرض الأول في الثامنة والربع مساء. وسيخوض كلباء لقاء اليوم بحلة جديدة، بعدما دعم تشكيلته بنخبة من اللاعبين الأجانب والمقيمين، بينما لن يرضى حتا بتجرع مرارة خسارة جديدة؛ حيث يعاني الفريق لعنة سوء النتائج على الرغم من العروض الجيدة، لاسيما مع توقف عداد الانتصارات منذ 8 جولات لم يحصد فيها الفريق سوى نقطة واحدة.