كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

تنطلق اليوم بنادي الشارقة للفروسية والسباق بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة لقفز الحواجز فئة الخمس نجوم والمانحة لنقاط التأهل لنهائي كأس العالم لقفز الحواجز 2020، نهائي المجموعة الإقليمية السابعة، وتقام البطولة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري.

وكانت منافسات البطولة بفئة النجمتين انطلقت أمس، في الصالة المغطاة بالنادي، حيث تقام جميع المنافسات، وأقام النادي مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل الحدث بحضور سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين راعي البطولة، وفاطمة السويدي من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ورعاة الحدث.

وتقام البطولة بمشاركة 235 فارساً يمثلون 42 دولة بمشاكة 400 جواد، في حين تبلغ جوائز البطولة 560 ألف يورو «مليونان و300 ألف درهم» لجميع الفائزين.

وتعد البطولة الأولى في نسختها فئة الخمس نجوم تقام في صالة مغطاة بالشرق الأوسط والوطن العربي، كما أنها تعد آخر بطولات الدوري العربي المانحة لنقاط التأهل لنهائي كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستكون الإثارة حاضرة اليوم مع انطلاقة منافسات الأشواط الرئيسية فئة 5 نجوم، حيث تكون البداية مع شوط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بجولتين بارتفاع حواجز يصل 145 سم وبمجموع جوائز 25400 يورو، أما الشوط الثاني فهو عبارة عن جولة واحد ضد الزمن وبارتفاع 150 سم وبجموع جوائز 58000 يورو وهو الشوط المؤهل لكأس صاحب السمو حاكم الشارقة في اليوم الختامي «شوط الجائزة الكبرى».

وسيكون الشوط الثالث بجولة واحدة بحواجز يصل ارتفاعها 145 سم وبجوائز قدرها 25400 يورو، أما الشوط الرابع فيصل ارتفاع حواجزه حتى 150 سم وبجوائز 52000 يورو، ويأتي الختام بشوط تحمل وقدرة بحواجز يبدأ ارتفاعها 170 سم وبجوائز قدرها 18000 يورو، فيما تستكمل بقية الأشواط الرئيسية بعد غد بالشوطين السادس والسابع.

وأكد سلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق أن كل عام يشهد مشاركة فرسان جدد، وتنوعاً في المشاركات والبطولات، حيث توجد بطولة المجموعة السابعة للفئات العمرية وستكون مع بطولة الخميس نجوم، وأضاف: «خلال الأيام الماضية عقدت العديد من الاجتماعات مع المجموعة السابعة من أجل التخطيط للفترة المقبلة»..

ولفت إلى أن الوصول إلى منصات التتويج ليس بالأمر البسيط، خاصة وأن البطولة يشارك فيها نخبة من فرسان الإمارات وعلى رأسهم عبدالله المهيري الذي تأهل في الموسم الماضي إلى كأس العالم وننتظر منه التأهل في الموسم الحالي.

وكشف اليحيائي أن هناك مجموعة من الفرسان الآخرين من المتوقع أن يتأهلوا إلى كأس العالم، مثل عبدالله الشربتلي وعبدالله المري، ولكن سيحدد الفرسان المتأهلون عقب الجولة الختامية للبطولة.

وفيما يتعلق بدور اتحاد الفروسية في دعم الأندية، قال الدكتور غانم الهاجري إن الاتحاد يعمل على دعم الأندية خاصة في عملية تنظيم وإقامة البطولات التي تتنافس فيها العديد من الدول، في ظل التنافس الكبير الذي يتواجد من أجل تنظيم البطولات ومشاركة مختلف الدول فيها.

ولفت الهاجري إلى أن الإمارات استطاعت أن تحصل على أكبر عدد من البطولات العالمية، مقارنة مع أغلب دول العالم، وهو عمل ناجح لجميع الأندية وليس الاتحاد فقط، مؤكداً أن البنية التحتية التي تتواجد في الدولة كان لها الدور الكبير في دعم إقامة البطولات المختلفة.