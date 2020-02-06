شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة كبيرة ومنافسات مثيرة في «الشارقة 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - مسعد عبدالوهاب تتابعت بنجاح منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير/ شباط الجاري، برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وشهدت المنافسات إثارة كبيرة ونتائج لافتة، تؤكد الطفرة والحضور المميز لسيدات العرب في المجال الرياضي والمستوى المميز الذي وصلن إليه.

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