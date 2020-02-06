النصـر الثاني في اختبار وصيف القاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

تتواصل اليوم الخميس مواجهات الجولة 17 من دوري المحترفين السعودي بلقاءين، حيث يستقبل النصر الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويستضيف أهلي جدة الاتفاق على ملعب الجوهرة المشعة.

في الرياض يدخل النصر وهو يحتل وصافة الترتيب «34 نقطة» بعدما فقد الصدارة لصالح غريمه الهلال في الجولة الماضية بسبب تعادل الأول مع مضيفه ضمك، في حين يدخل الفتح وهو في المركز قبل الأخير بعشر نقاط فقط علماً أن لقاء الذهاب كسبه النصر بهدف سجله فراس البريكان.

نقاط التفوق تصب جميعها في صالح النصر الذي حقق في آخر خمس جولات ثلاثة انتصارات وتعادلين بينما حقق الفتح فوزاً وحيداً وتعادلين وتعرض للخسارة مرتين.

وفي جدة يخوض الأهلي مباراة مفصلية لمدربه جروس عندما يستقبل الاتفاق، حيث تلوح في الأفق علامات عدم الرضا من صانع القرار الأهلاوي على مسيرة السويسري مع الفريق حتى الآن بدليل التصريحات التي أطلقها الأمير منصور بن مشعل المشرف على الفريق بعد التعادل مع العدالة بهدف حيث قال «الكيان الأهلاوي فوق جروس».

ما يزيد موقف المدرب صعوبة أنه يفتقد لخدمات المنقذ عمر السومة والبرازيلي سوزا بداعي الإصابة وسيفتقد اليوم البرازيلي ليما الموقوف بالبطاقة الحمراء التي تلقاها في المباراة الماضية.

ورغم احتلال الفريق المركز الثالث «30 نقطة» خلف النصر والهلال، إلا أن نتائج الأهلي لا تروق كثيراً للمدرج الأهلاوي كما أن استمرار جروس على نفس الأسماء يثير علامات كثيرة من التساؤل لدى صانع القرار.