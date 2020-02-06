لاعبات «الشارقة الرياضي».. ملكات فرق القوس والسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية:مسعد عبد الوهاب

توجت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالميدالية الذهبية لمسابقة الفرق في ختام منافسات القوس والسهم (القوس الأولمبي)، بعد فوزهن في اللقاء النهائي على فريق نادي البحرين للرماية بواقع 5 1، أمس، على صالة نادي الثقة للمعاقين، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة؛ الجهة المنظمة للحدث الكبير الذي جذب 78 نادياً من 18 دولة.

وحسمت ممثلات الإمارات النتيجة لمصلحتهن بواقع 5 مقابل 1، بعد أن صعد كلا الناديين من المربّع الذهبي بالرصيد ذاته، بواقع 6 نقاط لكل منهما، فيما حسم نادي مركز الرياض المركز الثالث على حساب نادي أبوظبي للكريكت بواقع 2-6، حيث خسر كلا الفريقين في النصف النهائي مع اكتفاء الرياض بنقطتين مقابل لا شيء.

وجاء تأهل الأندية الأربعة إلى نصف النهائي بعد تحقيقها أفضل النتائج والتي جاءت لصالح نادي البحرين للرماية بواقع 1450 نقطة، بفارق 46 نقطة عن نادي الشارقة الرياضي للمرأة، الذي أحرز 1404، فيما حقق نادي مركز الرياض السعودي ثالث أفضل النتائج ب1319 ليكتفي نادي أبوظبي للكريكت بإجمالي 712 نقطة.

وفي الوقت ذاته انتزعت اللاعبة البحرينية مريم عيسى ذهبية منافسات القوس والسهم، بعدما تخطت المرحلة التمهيدية بحصولها على 524 نقطة، بينما بدأت مشوارها في المراحل الإقصائية بالفوز في دور 16 على السودانية سماح عبد السلام بنتيجة 6-0، بينما فازت على مواطنتها مريم صلاح حسن في دور الثمانية بنتيجة 6-4.

وشهد نصف النهائي تفوقاً ملحوظاً للاعبة البحرينية مريم نجم على السعودية سارة سامي سلوم، التي تغلبت عليها بنتيجة 7-3، حيث حسمت اللقب في النهائي بفوزها على العراقية رند سعد المشهداني بنتيجة 6-0.

وحلت العراقية رند سعد المشهداني في المركز الثاني لتمنح نادي الخطوط الجوية العراقية الميدالية الفضية، بعدما كانت قد تصدرت الدور التمهيدي بحصولها على 557 نقطة.

أما المركز الثالث فكان من نصيب اللاعبة البحرينية سارة مرزوق التي فازت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على السعودية سارة سامي بنتيجة 6-0، لتمنح سارة نادي البحرين للرماية الميدالية البرونزية.