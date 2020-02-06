شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان في ضيافة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل مجلس الشارقة الرياضي وفد أكاديمية نادي إنتر ميلان الإيطالي برئاسة أندريا بوناريفا الرئيس التقني، وماركو مونتي المدير الفني، وناقش المجتمعون سبل التعاون المشترك بما يخدم الرياضة في الإمارة الباسمة.

واستعرض اللقاء بحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام، وناصر التميمي ممثل أكاديمية إنترميلان بالخليج، تفاصيل المهام وإجراءات العمل في الأكاديمية، وبحث سبل التعاون بين المجلس والأكاديمية، بما يخدم أندية الإمارة الباسمة.

وأشار عيسى هلال الحزامي إلى أن الزيارة جاءت في إطار حرص المجلس على التواصل مع مختلف الجهات المحلية والخارجية لتعزيز التواصل وفتح مجالات جديدة وفرص تعاون ودعم المجال الرياضي.

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