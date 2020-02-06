«بن بطل» يُشعل تحدي آل مكتوم وصراع شرس على الألفي جينيز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

يواصل مضمار ميدان العالمي منافساته المثيرة، حيث ينطلق اليوم السباق السادس من كرنفال كأس دبي العالمي السادس عشر، الذي يتضمن 7 أشواط خُصصت للخيول المهجنة الأصيلة، ويشهد السباق مشاركة 80 خيلاً، ويبلغ مجموع جوائز الحفل مليوناً و380 ألف دولار برعاية شركة مبادلة للاستثمار.

وينطلق الحفل الكرنفالي السادس في السادسة والنصف مساء اليوم، ويصل إلى قمته في الشوط الخامس الذي يشهد بطولة آل مكتوم للتحدي (الجولة الثانية) ويحتدم الصراع بين 10 خيول على لقب الجولة «جروب 2» في السباق البالغة مسافته 1900 متر (رملي)، كما ينطلق سباق 2000 جينيز الإمارات المرتقب في الشوط الثالث.

وتعد بطولة آل مكتوم؛ إحدى أقوى البطولات الكرنفالية المؤهلة إلى كأس دبي العالمي، ويبلغ مجموع جوائزها 450 ألف دولار، وتشهد مواجهات عاصفة بين عدد من أقوى الخيول يأتي في مقدمتها نجم جودلفين «بن بطل» حامل لقب سنجسبيل ستيكس في بداية الكرنفال، بإشراف مدربه العالمي سعيد بن سرور الذي يختبر الرمل لأول مرة، في قراءة لوجهته القادمة في أمسية الكأس.

ويعود بطل الجولة الأولى «كمبير» بإشراف واتسون بطموحات جديدة، لكنه يواجه هذه المرة الشهير «جرونكوسكي» بإشراف سالم بن بن غدير وصيف كأس دبي العالمي، في مشاركته الثانية في الموسم، عقب حلوله في المركز الثالث قبل شهرين.

ويشهد الشوط الثالث النسخة ال21 من سباق 2000 جينيز الإماراتي «ج3»، ويبحث 16 خيلاً عن الفوز بهذا اللقب الكلاسيكي البارز الذي يتوج مسيرة أي حصان في عمر ثلاث سنوات، ويدفع سعيد بن سرور بالقوي «ليزر شو» الفائز في سباقه الأخير ببراعة، ومعه «كلر إميدج» الواعد، ويواجهان «فور ليفت» بقيادة وليام بيوك، وإشراف دوج أونيل، وهو فائز في ثلاثة سباقات أمريكية العام الماضي، لكنه ينطلق من بوابة بعيدة.

وتتجدد الإثارة على العشب في الشوط السادس (1800 متر تكافؤ)، وتشارك 4 خيول بشعار جودلفين يتقدمها «كي فيكتوري» بإشراف أبلبي المتفوق في حفل الكرنفال الثاني على مسافة الميل، ومعه رفيقه في الإسطبل «ارت دو فال» بطل ميدان تروفي.

ويدفع سعيد بن سرور ب«رويال مارين» و«دبي أيكون»، والأول فائز في سباقين أوروبيين، وله مشاركتان في ميدان لم يحرز فيهما لقباً، والثاني يعود للمرة الثالثة هذا العام بعد سباقين متواضعين. ويعود «إبيك هيرو» بإشراف سايمون كريسفورد بعد أن حل وصيفاً الشهر الماضي.

وتتنافس 10 خيول في الشوط الثاني على مسافة 1400 متر (عشبي تكافؤ)، بمشاركة بطل دباوي ستيكس «كوميكاس» بإشراف أبلبي الذي لم يشارك منذ قرابة عام، فيما يعود «سمرقند» للمرة الثالثة بعد احتلاله المركز الرابع في سباقيه الماضيين، ويستمر «يطوي» بإشراف سعيد بن سرور في البحث عن فوزه الأول محلياً.

وتختتم الأمسية بسباق تكافؤ عشبي يقام على مسافة 1400 متر، وتتجه الأنظار نحو «ميجر بارتنرشيب» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور، الذي افتتح العام بفوز في حفل كرنفال الأول، ومعه «بيوند ريزون» بإشراف أبلبي في مشاركته الثانية محلياً. ويدفع مايك ديكوك بالقوي «مجافي» للمرة الثالثة في ميدان، باحثاً عن فوزه الأول، فيما يشارك «تشويق» بإشراف مصبح المهيري، بعد التقاطه أول لقب في حفل ميدان قبل الأخير على المسافة ذاتها.



«اختيار» يقود سباق دبي سبرينت

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ينطلق سباق دبي سبرينت «قوائم - تكافؤ» في الشوط الرابع على مسافة 1200 متر «عشبي»، بمشاركة 9 خيول، 3 منها بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ويتقدمها «اختيار» بإشراف واتسون الذي انتزع اللقب في الحفل الثاني، ويشاركه في الشعار كل من «اقتران» بإشراف علي الرايحي، و«رسوم» بإشراف مصبح المهيري في مشاركته الثالثة بميدان، ويشكل «رولستون سكار» بإشراف كريسفورد تهديداً في السباق بعد فوزه على ذات المضمار والمسافة في ظهوره الأول قبل شهر.



تحضيري ميدان كلاسيك



يدفع المدرب مايك ديكوك في أول أشواط الأمسية بالمهرة القادمة من الأوروجواي «بيلا فيفر» في الشوط المخصص لخيول الثلاث سنوات على مسافة 1400 متر «عشبي - شروط»، وقد شاركت في 4 سباقات على مسافات قصيرة لم تخسر في أي منها، فيما يدفع كريسفورد بالمهر «بي بريبيرد» في سباقه الأول محلياً وفي رصيده فوز واحد في سباق للمبتدئة، ويتم تمثيل جودلفين من قبل خمسة خيول، أبرزها «فاينال سونج» الفائزة في ظهورها الأول قبل شهر.