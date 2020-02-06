افتتاح مميز للبطولة الدولية الثالثة للقفز بالمظلات في الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:محمود شرف



تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، افتتحت أمس البطولة الدولية الثالثة للقفز بالمظلات التي تحتضنها الإمارة الباسمة حتى السبت المقبل الموافق 8 فبراير/ شباط الحالي.

حضر الافتتاح الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف، والشيخ سهيل بن أحمد بن جمعة آل مكتوم، وعيسى هلال الخزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ونصر النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومروان جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير( شروق)، وأحمد عبيد القصير الرئيس التنفيذي للعمليات لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير( شروق)، وخليفة حمد العليلي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

ويشارك في البطولة 70 مشاركاً من 20 دولة، علماً بأن التسجيل للمشاركة بقي مفتوحاً ويقفل الساعة 11 من ظهر اليوم الخميس.

ويشارك في البطولة قافزون من 20 دولة هي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وإندونيسيا وفرنسا وألمانيا وبلغاريا وفيتنام وإيران وكوسوفو وكازاخستان وباكستان وروسيا وبيلاروسيا والهند وأفغانستان وليتوانيا وسويسرا وأوكرانيا.

من جهة أخرى، حقق مبارك بروك الدرمكي المولود عام 1987، وهو من أصحاب الهمم، حلمه بالقفز بالمظلات، بعدما تمت دعوته ودعوة نادي العين لأصحاب الهمم للمشاركة في البطولة.

ويعد الدرمكي من الأبطال في رياضة أصحاب الهمم حيث يمارس ألعاب البولينغ (حقق فيها بطولات دولية ومحلية) وكرة السلة، إضافة إلى الجيوجتسو وألعاب القوى وكرة القدم.