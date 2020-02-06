كأس دبي للقارات تحت 13 سنة تنطلق 13 فبراير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي، عن تفاصيل النسخة الرابعة من بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، الأكبر من نوعها من حيث تنوع وأسماء الفرق المشاركة فيها، والتي تقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير/شباط الجاري في مدينة دبي الرياضية، بمشاركة 400 لاعب من 24 فريقاً من 12 دولة بمختلف القارات، في مقدمة الفرق: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، بايرن ميونخ، الزمالك، بالإضافة إلى 4 أندية تمثل الدولة في المنافسة هي فرق النصر، الوصل، شباب الأهلي، والوحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نادي دبي للصحافة بمقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، والنجم السابق لريال مدريد ميشيل سلغادو، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وقال سعيد حارب: «البطولة لها أثر إيجابي كبير في تطوير فئة عمرية مهمة، ونحرص على تطويرها لتصبح إحدى أفضل البطولات الدولية من نوعها».

وتحدث دي خيا إلى لاعبي أكاديمية المدرسة الإسبانية، وقال: هؤلاء الصغار يذكرونني ببداياتي في مثل عمرهم عندما كنت أنظر إلى نجوم كرة القدم، وأتطلع إلى اليوم الذي أصبح مثلهم، وقد تحقق ذلك بفضل الجهد والمثابرة والشغف.