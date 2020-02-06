180 مشاركاً في بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مجلس أبوظبي الرياضي المشرف على تنظيم بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، برعاية «ضمان»، عن قائمة «نجوم النخبة» المشاركين في النسخة السادسة، والتي ستقام خلال الفترة 5-7 مارس، في حلبة مرسى ياس، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحمد عبدالله المحياس نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، وعبدالملك جاني الأمين العام لجمعية الإمارات للترايثلون، وغاري ماريشيا مدير الفعاليات في بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون.

وتتميز القائمة في دورة عام 2020 بمشاركة المصنفين العشرة الأوائل من فئة الرجال على مستوى العالم، إلى جانب تسعة من أفضل رياضيات الترايثلون على مستوى العالم، ليصل إجمالي المشاركين في البطولة إلى 180 من نُخبة رياضيي الترايثلون، والرياضيين من أصحاب الهمم الذين سيتنافسون خلال البطولة للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية و«البارا أولمبيك» التي ستقام في شهر يوليو بمدينة طوكيو اليابانية.

وتضم قائمة النخبة من الرجال كلاً من: اللاعب جوناثان بروانلي الحاصل على ميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية، كما سيشارك جميع حاملي لقب بطولة أبوظبي السابقين في بطولة هذا العام وهم خافيير غوميز، وهنري شومان، والفائز بثلاث ميداليات ماريو مولا، وحامل لقب بطل العالم فينسنت لويس، إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة، وتشارك في فئة السيدات تسع من أفضل عشر لاعبات ترايثلون على مستوى العالم في البطولة.وتضم النسخة الأولى من كأس «بارا ترايثلون» العالمي الخاص بالرياضيين المحترفين من أصحاب الهمم، 70 مشاركاً مع 12 فئة تشمل جميع الرياضيين من أصحاب الهمم المتنافسين، وتشمل قائمة المشاركين في نسخة هذا العام من البطولة كلاً من جيتز بلات الفائز بذهبية الأولمبياد الخاص في 2016، ومارتن شولز الحائز ذهبية الأولمبياد ذاته، وتتضمن قائمة الانتظار كلاً من عبدالله الغافري وبدر عباس نجمي المنتخب الإماراتي، واللذين يأملان في الحصول على فرصة المشاركة في خط البداية.