الإمارات وغنتوت إلى نهائي كأس دبي الفضية للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق غنتوت بقيادة علي المري في اجتياز عقبة فريقي الشيخة عليا، والحبتور، في الدور قبل النهائي ليتأهلا إلى مباراة ختام بطولة الكأس الفضية للبولو 2020 التي تقام في الرابعة إلا ربعاً عصر غد الجمعة على الملعب الرئيسي في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ويتضمن مهرجان الختام أيضاً مباراة كأس هيلدون الذي سيجمع بين فريقي زيدان، وذئاب دبي، ويقام في الساعة الثانية إلا ربعاً، ظهراً.

وجاء تأهل فريق الإمارات على حساب فريق الشيخة عليا بنتيجة 10.5-8، وبدأت المباراة بتقدم الإمارات بنصف جول مقابل لا شيء بسبب فارق التصنيف، لكن الإمارات لعب منذ البداية بتصميم واضح على أن يكون طرفاً في النهائي، ولذلك كشر عن أنيابه، وأنهى الشوط الأول بتقدمه 3.5-1، وانتهى الشوط الثاني بنتيجة 4.5-3، وفي الشوط الثالث أوقف الإمارات زحف منافسه فريق الشيخة عليا، وأحرز 3 أهداف ليرفع رصيده إلى 7.5.

وفي الشوط الرابع أحرز فريق الشيخة عليا هدفين، فيما اكتفى فريق الإمارات بإحراز هدف لينتهي هذا الشوط بتقدم فريق الإمارات 8.5-5، ويأتي الشوط الخامس والأخير، حيث سعى كل فريق إلى حسم المباراة لصالحه، ونجح فريق الشيخة عليا في إضافة 3 أهداف ليرفع رصيده إلى 8 أهداف، وأضاف فريق الإمارات بفضل تألق هداف الفريق والمباراة تومي هدفيه التاسع والعاشر، منهياً المباراة لصالحه بنتيجة 10.5-8 ليتأهل إلى النهائي.

وجاء تأهل فريق غنتوت بعد فوزه المستحق على فريق الحبتور، وكان فريق الحبتور تقدم بشكل لافت في الشوط الأول الذي أنهاه 4-1، ومرت المباراة سجالاً حتى أنهاها فريق غنتوت لصالحه بالفوز على الحبتور 11-10 ليتأهل إلى النهائي.