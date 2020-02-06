اتحاد القوى يرفع «تجاوزات الأمين» للهيئة والاتحاد الدولي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى



وجه اتحاد الإمارات لألعاب القوى، خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الدولي للعبة، وإلى هيئة الرياضة، بشأن ما سمّاها التجاوزات التي قام بها صالح حسن الأمين العام للاتحاد، وكان من بينها مخاطبة الاتحاد الدولي من دون الرجوع لمجلس الإدارة، وهو أمر غير قانوني.

وأكدت سحر العوبد رئيس اتحاد ألعاب القوى بعد الاجتماع الطارئ للاتحاد في حضور العضوين راشد الجربي وعلي النيادي أن الأمين العام رفض تسليم التقرير السنوي للمجلس.

وقالت العوبد إن صالح حسن وراشد النعيمي تغيبا عن الاجتماع، من أجل عدم اكتمال النصاب القانوني، وإفشال الاجتماع، وهي ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.

وأشارت إلى أن الرسالة التي تم إرسالها من قبل الأمين العام للاتحاد الدولي، والخاصة بالاستفسار عن إيقاف المستشار أحمد الكمالي رئيس الاتحاد السابق، حملت العديد من المغالطات، أبرزها التبليغ بخصوص إيقاف رئيس الاتحاد السابق من قبل الاتحاد الدولي، وقد وصل التبليغ رسمياً بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، وهو وقت تولي اللجنة المؤقتة إدارة شؤون الاتحاد.