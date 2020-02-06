انطلاق بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو السبت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق السبت المقبل في صالة مبارك بن محمد الرياضية في العاصمة أبوظبي الجولة الثانية من بطولة أم الإمارات للجوجيتسو بمشاركة كبيرة من اللاعبات المواطنات من جميع أنحاء الدولة، للمنافسة على المراكز الأولى في البطولة التي تحمل اسماً غالياً على كل أبناء وبنات الشعب الإماراتي وتصل قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة إلى 300 ألف درهم.

وتقتصر المنافسات في البطولة على مشاركة اللاعبات المواطنات وأبناء المواطنات ومواليد الدولة، كما يقوم بالتحكيم فيها طاقم نسائي، وتشرف عليها طبياً أطقم طبية وفنية من السيدات جرى تخصيصهن لتقديم الدعم حصراً لهذه البطولة المتميزة.

وقالت سميرة مرشد الرميثي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «أصبحت بطولة «أم الإمارات» تحتل حيزاً مهماً ضمن أجندة الاتحاد، وتحظى بمشاركة كبيرة واهتمام واسع من قبل بنات الإمارات».