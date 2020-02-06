اللوغاني: تعاقدات كلباء فنية ونوعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء:نزار جعفر



أكد علي حسين اللوغاني رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في اتحاد كلباء، أن جميع التعاقدات والانتدابات التي أنجزها النادي مؤخراً على صعيد اللاعبين الأجانب، تمت وفق رؤية فنية لاحتياجات الفريق وتقوية خطوطه بعناصر مميزة ونوعية، وقد وفقنا في استقطاب بعض الأسماء المتوقع أن تقدم الإضافة المرجوة.

ونوه بأن المدرب الأوروجوياني خورخي داسيلفا هو وحده المخول بالأمور الفنية في الفريق وليس كما يشاع من أن هناك تدخلاً إدارياً، لافتاً إلى أن الجهاز الفني أعد تقريراً مفصلاً عن كل لاعب، والمستوى الذي ظهر به في الدور الأول، فضلاً عن طريقة أداء اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم، والتي حسب الرؤية الفنية لا تتناسب والتكتيك الذي يرسمه المدرب لكل مباراة.

ويلعب كلباء اليوم مع حتا اليوم، بعدما كان أحد أكثر الفرق نشاطاً في سوق الانتقالات الشتوية، عبر إبرامه 6 صفقات أبرزها استعارة البرتغالي ريكاردو جوميز من الشارقة، إلى جانب التعاقد مع الثلاثي البرازيلي واندرسون، ومواطنيه جابريال وماثيوس باربوسا، إضافة إلى الهولندي نافارون، والصربي أندريا رادوفانوفيتش المعار من العين.

وشدد المدرب خورخي داسيلفا، على أهمية مباراة حتا الليلة، بوصفها من اللقاءات الحاسمة في صراع البقاء، محذراً في الوقت نفسه من خطورة المنافس الذي قدم نفسه بصورة جيدة عبر أسلوب الاستحواذ على الكرة، بفضل مجموعة من العناصر الشابة تمتاز بالسرعة والتناغم في الأداء.

وأقر المدرب داسيلفا بأن فريقه لم يكن بالمستوى المطلوب، واستقبل أهدافاً سهلة أمام الشارقة في الجولة الماضية، بسبب فقدان التركيز وبعض الأخطاء البدائية، لذلك كان الجميع مطالباً بالظهور بشكل مغاير، خاصة في التنظيم الدفاعي.