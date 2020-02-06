دبا الفجيرة يقيل مدربه سيرجيو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفحيرة: نزار جعفر

قرر دبا الفجيرة إعفاء البرازيلي سيرجيو الكسندر مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه بسبب النتائج السلبية للفريق في دوري الدرجة الأولى والتي كان آخرها الخسارة الثقيلة أمام العروبة بنتيحة صفر-3، مما جعل أمر صعوده لدوري الخليج العربي في خطر. وقامت إدارة نادي دبا الفجيرة بتكليف المغربي أحمد مجاهد مدرب فريق 16 سنة بتولي المهمة بشكل مؤقت.

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