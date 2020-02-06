كايـزر: ليـس أمـامنـا إلا الانتصـار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير
أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن «فخر أبوظبي» يعرف شباب الأهلي جيداً بعدما تواجها 3مرات خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى أن «الفرسان» فريق قوي ويستحق الصدارة، وأهم ما يميزه خيارته الهجومية المتعددة على صعيد المواطنين أو الأجانب.
وكشف كايزر عن غياب المغربي مراد باتنا، وأنه سينتظر تقرير الجهاز الطبي لتحديد موقف البرازيلي كينو.
وأوضح، أنه يتفهم أهمية المباراة وصعوبتها كونها تجمعهم مع المتصدر والفوز بها سيكون ضرورياً لتقارب النقاط بين الفرق التي تتنافس على المركز الثاني بعد ابتعاد شباب الأهلي بعض الشيء ، مشيراً إلى أن تحقيق الفوز في كل المباريات المقبلة بات مطلباً ضرورياً لفريقه.
وعن تأخر عودة مستوى عموري الحقيقي، أشار كايزر إلى أن الجميع يدرك أن عمر عبد الرحمن تعرض إلى إصابة أبعدته لفترة طويلة، لذلك عليه ان يتعامل مع ذلك بكل حذر حتى يعود تدريجياً وإذا عادت له لياقته البدنية فلن يتردد في الدفع به منذ البداية وسيرى متى سيدفع به ضد شباب الأهلي.
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