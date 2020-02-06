شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف شخص يمشون في حتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفاعل نحو 3 آلاف مشارك في مسيرة المشي التي نظمها مجلس دبي الرياضي في منطقة حتا بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، ضمن فعاليات «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، وانضم للمسيرة مشاركون من كبار المواطنين ومن مختلف الجنسيات والأعمار من سكان منطقة حتا ومختلف الإمارات.

وقال علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا: أشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه المتواصل لتنظيم الفعاليات الرياضية في منطقة حتا وعلى تنظيمه هذا الحدث السنوي المميز، لما له من مردود إيجابي كبير على فئات المجتمع كافة من مختلف الأعمار بداية من الأطفال الصغار حتى كبار السن من الرجال والنساء على حد سواء.

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