أروابارينا: الفوز على الجزيرة مهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:مسعد عبدالوهاب



أكد رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، جاهزية فريقه لمباراته مع الجزيرة، مشيراً إلى أهمية المباراة نظراً لكونها أمام فريق كبير ومنافس قوي على اللقب.

وعن رؤيته للمباراة في حسابات النقاط بالنسبة لمنطقة أعلى جدول الترتيب ووصف البعض أنها بمثابة لقاء ست نقاط قال: «بالتأكيد المباراة هامة لكنها ليست حاسمة بالنسبة للقب، فالدوري لا يزال طويلاً، حيث مازالت هناك 33 نقطة في بقية المشوار حتى الجولة الأخيرة، وهذا لا يلغي حقيقة أننا وإذا فزنا سيكون الفارق جيداً في لحظة بالغة الأهمية من عمر الدوري».

وعن سيناريو المباراة قال: «الفريقان يعرفان بعضهما جيداً وعليه فإن الأوراق مكشوفة لكلا الطرفين، والجزيرة فريق قوي يملك لاعبين مميزين واستعد جيداً، وبالتأكيد درس شباب الأهلي، وأتمنى أن يحضر الجمهور بأعداد كبيرة حتى يستمتع باللقاء، لأن الفريقين يتميزان بالنزعة الهجومية في أدائهما وهذا سيضفي متعة على المجريات».

من جهته، قال كارتابيا لاعب شباب الأهلي: نخوض مباراة كبيرة أمام منافس يمتلك عناصر متميزة، وهي فرصة جيدة للفريقين للاستمتاع بكرة قدم تسعد الجمهور، خاصة أنها تأتي بعد سلسلة من النتائج الإيجابية.