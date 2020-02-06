ترقب لأشواط الملاك في «صقور فخر الأجيال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمود شرف

ارتفعت حدة الإثارة في منافسات «الشيوخ» التي شهدت يوماً حافلاً في فئة «بيور جير» ضمن فعاليات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، وتتجه الأنظار اليوم نحو انطلاقة أشواط العامة التي تضم في هذه النسخة أشواط الملاك.

وتألق فريقا «أف 3» و«إم آر إم» في شوطي الرمز، فيما أكمل «أف 3» سيطرته على الشوطين الرئيسيين، قبل أن تتوزع المراكز الثلاثة الأولى في شوط النقد الذي تفوق فيه فريق الظفرة، وفي شوط بيور جير فرخ الرمز، تفوق فريق «أف 3» محققاً المراكز الثلاثة الأولى بواسطة «لهب» و«بي 74» و«النشمي»، وفي شوط بيور جير جرناس الرمز، سيطر «إم آر إم» على المراكز الثلاثة بواسطة «رماح» و«عزام» و«حطام»، وسيطر «أف 3» على المراكز الثلاثة الأولى في شوط بيور جير فرخ الرئيسي، بواسطة «بارود» و«300» و«7070»، وفي شوط بيور جير جرناس الرئيسي، نال فريق «أف 3» ثلاثية التفوق بواسطة «بي 326» و«بي 1» و«شرار».

واختتمت الفعاليات بشوط بيور جير فرخ النقد، وفيه حقق فريق الظفرة المركز الأول بواسطة «إيه 35»، وجاء ثانياً فريق «النيف» بواسطة «إن 68»، وفي المركز الثالث فريق «واي إل إس».