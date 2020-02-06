شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش: «العميد» فريق صعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة على ضرورة احترام فريق النصر المنافس والتعامل معه بحذر، مشيراً إلى أنه رغم تراجع نتائجه مؤخراً يبقى فريقاً قوياً وقادراً على العودة إلى طريق الانتصارات في أي توقيت.
ووصف مدرب الظفرة منافسه النصر بأنه من أفضل فرق دوري الخليج العربي التي تتميز بالأداء الجماعي، إلى جانب تميزه بعناصر جيدة على مستوى المحليين والأجانب.
وأوضح المدرب الصربي أن ظروف الفريقين متشابهة من خلال خسارتهما في الجولتين الماضيتين عقب سلسلة من الانتصارات.
وأكد مدرب الظفرة غياب المدافع عبد الرحمن يوسف بسبب إصابة عضلية، بينما أشار إلى أن الأردني ياسين البخيت عانى من بعض الآلام خلال التدريبات وتبقى مشاركته ضعيفة في المباراة.
من جانبه أكد سهيل المنصوري مهاجم الظفرة رغبة زملائه اللاعبين في العودة إلى سكة الانتصارات، مشيراً إلى معرفتهم بقوة المنافس وخطورته.
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