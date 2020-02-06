سلّة الأمل التونسي تعطّل المجمّع البترولي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت سيدات فريق الأمل التونسي تقديم عروضهن القوية في أول ظهور لهنّ في البطولة، بعد انتصارهنّ الصعب على فريق المجمع البترولي الجزائري بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة 67-64، في القمّة الإفريقية التي جمعتهن على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وبهذا الفوز اعتلت سيدات الأمل التونسي صدارة فرق المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط من فوزين، بعد أن فزن في مباراتهن الأولى على الفتاة الكويتي بنتيجة 88-63، فيما تراجعت سيدات المجمع البترولي الجزائري إلى المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط ليفقدن الصدارة التي حققنها إثر انتصارهن العريض في اليوم الأول على إليت السعودي بواقع 115-36، ولتتشارك سيدات الشارقة والوافد السعودي الجديد المركز الثالث برصيد نقطتين، مع مباراة أقل للشارقة ليتذيل فريق الفتاة الكويتي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وتدخل البطولة اليوم الخميس في أول أيام الراحة، على أن تعاود سيدات المجمع البترولي الظهور غداً أمام صاحبات الضيافة الشارقة لرياضة المرأة في لقاء ستحسم نتيجته وصافة فرق المجموعة، فيما تواصل لاعبات الأمل التونسي الراحة حتى يوم السبت ليلتقين في ختام دوري المجموعات فريق إليت السعودي في مباراة سهلة نسبياً للتونسيات لإنهاء هذا الدور في زعامة فرق المجموعة وبسجل خال من الهزائم.