شكرا لقرائتكم خبر عن خيمينيز: التعاقدات الجديدة دعمت الوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أشار الإسباني خيمينيز مدرب الوحدة، إلى أن توقيت المواجهة أمام بني ياس، يأتي عقب انتصار مهم للوحدة في الدوري، ومباراة آسيوية مقبلة، إضافة إلى أنها تجمع فريقين يمران بمرحلة جيدة خلال الفترة الأخيرة.

وقال خيمينيز: لو بدأنا الدوري بالتشكيلة الحالية، كنا الآن في مقدمة الترتيب، والتعاقدات الجديدة كانت دعماً كبيراً لنا».

وأضاف:وإذا أردنا الاستمرار على هذا الطريق،علينا أن نقدم جديداً في كل مباراة كما فعلنا أمام الجزيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خيمينيز: التعاقدات الجديدة دعمت الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.