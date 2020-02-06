شرطة الشارقة الأولى في بطولة القائد العام للرماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ختام بطولة القائد العام للرماية والفرق التخصصية الأولى، والتي أقيمت على ميادين شرطة الشارقة للرماية بالخضيرة، والتي شارك فيها فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفريق القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وفريق قيادة قوات الأمن الخاصة، وذلك بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمديرين العامين، ومديري الإدارات، وعدد من كبار الضباط بشرطة الشارقة.

وشكر قائد عام شرطة الشارقة الجهات والأفراد المشرفين على تجهيز وتطوير ميادين الرماية والمنشآت والملاحق التابعة لها، كما أشاد بالمشاركين وما قدموه من أداء ومهارات عالية في الرمي وحثهم على الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة للارتقاء بمستوياتهم نحو الأفضل.

ونالت فرق شرطة الشارقة المركز الأول في مسابقات الرماية بالبندقية أهداف (رجال) والرماية بالبندقية أهداف (سيدات) وإسقاط الصحون (رجال) والرماية التكتيكية لكل الفئات، ومسابقة مسدس ثابت (سيدات)، بينما حصل فريق قيادة قوات الأمن الخاصة على المركز الأول في مسابقة مسدس ثابت لفئة الرجال.

وفي المسابقات الفردية حصلت الشرطي أول سمية باقر من شرطة الشارقة على المركز الأول في مسابقة فردي بندقية أهداف للسيدات بمجموع 196 نقطة من أصل 200 نقطة، وحصول المساعد أول سعيد حلوكة من شرطة رأس الخيمة على المركز الأول في مسابقة البندقية أهداف فردي للرجال، وفي الرماية التكتيكية الفردية لفئة الضباط حصل الملازم عبدالله عادل حديد من شرطة الشارقة على المركز الأول، وفي ذات المنافسة لفئة الرجال حقق المركز الأول المساعد أول يوسف بالحاج من شرطة الشارقة، كما حصلت الملازم أول مهندس هنادي الكابوري من شرطة الشارقة على المركز الأول في مسابقة الرماية التكتيكية لفئة السيدات، أما في مسابقة المسدس ثابت فردي للسيدات فحصلت المساعد أول فاطمة القاوي من شرطة الشارقة على المركز الأول، بينما حصل على المركز الأول لذات المنافسة فئة الرجال، المساعد أول أحمد إبراهيم من شرطة الشارقة.