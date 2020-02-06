تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية.. 13 انتصار أبيض

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- الزمالك مع الترجى
تواجه الزمالك مع الترجى 6 مرات فى بطولات أفريقيا، حقق خلالها تفوقا نسبيًا، حيث حقق الأبيض الفوز مرتين وتعادل 3 مرات وخسر مرة وحيدة، وأحرز الأبيض 6 أهداف فى شباك الترجى واستقبل مثلها.
وبعيدًا عن المواجهات الإفريقية، التقى الزمالك مع الترجي مرتين في دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الأبيض مرتين، حيث انتصر ذهابًا بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا في تونس 2 / 1.
- الزمالك أمام النجم الساحلى
سبق أن تقابل الزمالك مع النجم الساحلى فى بطولات إفريقيا 8 مرات بواقع مباراتين فى دورى الأبطال و6 فى الكونفدرالية، فاز الأبيض 3 مرات وفاز النجم فى مثلها وتعادلا فى مباراتين، فيما أحرز الزمالك 10 أهداف بينما سجل النجم 11 هدفًا بالشباك البيضاء.
وتعود آخر مباراة جمعت بين الزمالك والنجم الساحلي، فى الدور قبل النهائى من الكونفدرالية النسخة الماضية والتى توج بها الفريق الأبيض لأول مرة فى تاريخه، حيث فاز الأبيض فى مباراة الذهاب بهدف دون رد، أحرزه محمود كهربا، لاعب الأهلى الحالى، فيما تعادل الفريقان فى مباراة العودة بتونس، سلبيًا، فى مباراة شهدت طرد محمود جنش، حارس مرمى الأبيض، فى الدقيقة الأخيرة.
- الزمالك والصفاقسى
فيما التقى الزمالك مع الصفاقسى فى 6 مباريات فاز فى 4 مباريات و تعادل فى واحدة ، وخسر فى مباراة واحدة.
- الزمالك والإفريقى
وسبق وتقابل الزمالك مع الأفريقى التونسى فى 6 مباريات فاز فى 3 وخسر فى مثلهم.
ويُعد تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية التونسية متوازن من حيث مرات الفوز والتعادلات والخسارة، حيث التقى الزمالك مع أندية تونس، فى 26 مباراة، مع أندية كل من الصفاقسى والأفريقى والنجم الساحلى والترجى، فاز الزمالك فى 13 مباراة وخسر فى 6 مواجهات وتعادل فى 7 مباريات، وأحرز لاعبيه 37 هدف فى شباك الفرق المنافسة، مقابل 31 هدف هزت شباك الأبيض.
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