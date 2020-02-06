"الونش" يغيب عن الزمالك أمام الإسماعيلى فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب محمود حمدى "الونش" مدافع فريق الزمالك عن الأبيض فى المواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز للإيقاف.
وحصل "الونش" على الإنذار الثالث في مباراة حرس الحدود التي أقيمت في الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية ومن المقرر أن يشارك محمد عبد الفني في المباراة المقبلة بجوار محمود علاء في ظل تأكد غياب الونش عن لقاء الدراويش.
وافتتح محمود علاء، مدافع الزمالك، التسجيل لفريقه أمام حرس الحدود، فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف سجلهم جميعًا من ركلات جزاء فى الدورى الممتاز بداية من الموسم الجارى، ثم نجح أحمد زيزو فى إضافة الهدف الثانى ليفوز الأبيض بثنائية نظيفة على الحدود.
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