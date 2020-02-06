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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5/2/2020، العديد من الاخبار الهامة ، والتى جاء فى مقدمتها ، الزمالك يهزم حرس الحدود بثنائية نظيفة ويصعد للمركز الثالث فى الدورى، والاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" يحدد مواعيد مباراتى الزمالك ضد الترجى التونسى الزمالك يهزم حرس الحدود بثنائية نظيفة ويصعد للمركز الثالث فى الدورى الزمالك يتغلب على حرس الحدود ليستعيد ذاكرة الآنتصارات فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى.. أوضح أحمد مرتضى منصور فى تصريحات صحفية على هامش تواجده فى مراسم سحب قرعة دورى أبطال إفريقيا إن السفر لمواجهة الترجى سيكون يوم 11 فبراير.. Advertisements أسفرت قرعة ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقامة بأحد فنادق منطقة السادس من أكتوبر، عن مواجهة المصرى البورسعيدى لفريق نهضة بركان المغربى أسفرت قرعة ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقامة بأحد فنادق منطقة السادس من أكتوبر، عن مواجهة بيراميدز لفريق زناكو الزامبى. أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن حكام مباراتى غدا الخميس ببطولة الدورى الممتاز أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباراتىّ الأهلى وصن دأونز الجنوب افريقى فى دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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