اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5/2/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 5/2/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة ، والتى جاء فى مقدمتها الزمالك يتغلب على حرس الحدود ليستعيد ذاكرة الآنتصارات فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى.. الزمالك يتغلب على حرس الحدود ليستعيد ذاكرة الآنتصارات فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى.. أعلن الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير ألفنى لفريق نادى بيراميدز قائمة مباراة الأهلى والتى تقام فى السابعة والنصف من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوى فى الدورى الممتاز. أوضح أحمد مرتضى منصور فى تصريحات صحفية على هامش تواجده فى مراسم سحب قرعة دورى أبطال إفريقيا إن السفر لمواجهة الترجى سيكون يوم 11 فبراير.. Advertisements أسفرت قرعة ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقامة بأحد فنادق منطقة السادس من أكتوبر، عن مواجهة المصرى البورسعيدى لفريق نهضة بركان المغربى أسفرت قرعة ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقامة بأحد فنادق منطقة السادس من أكتوبر، عن مواجهة بيراميدز لفريق زناكو الزامبى. أعلن رينيه فايلر، المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة ألفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن حكام مباراتى غدا الخميس ببطولة الدورى الممتاز أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباراتىّ الأهلى وصن دأونز الجنوب افريقى فى دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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