اخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 5 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 5 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الفوز على حرس الحدود، بثنائية نظيفة، إلى جانب ما أسفرت عنه قرعة دورى أبطال إفريقيا بمواجهة مع الترجى التونسى.
الزمالك يهزم حرس الحدود بثنائية نظيفة ويصعد للمركز الثالث فى الدورى
تغلب الزمالك على حرس الحدود، بثنائية نظيفة، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وسجل ثنائية فوز الزمالك كل من محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 10 وأحمد زيزو فى الدقيقة 26.
بهذا الفوز الذى حققه الزمالك على حرس الحدود، يرفع رصيده إلى 28 نقطة، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، ليواصل المنافسة نحو المراكز المتقدمة فى الظل التنافس مع المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة إلا أنه خاض 16 مباراة، والأهلى صاحب الصدارة برصيد 36 نقطة بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى جميع اللقاءات.
موعد مباراتى الزمالك ضد الترجى بدورى أبطال إفريقيا.. الحسم 6 مارس
حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباراتى الزمالك ضد الترجى التونسى فى منافسات دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا فى النسخة الحالية التى يسعى الأبيض إلى مواصلة المنافسة بها لتحقيق حلم اللقب الغائب عن القلعة البيضاء منذ نسخة 2002 التى فاز بها الزمالك على حساب الرجاء المغربى بالهدف الشهير لتامر عبد الحميد "دونجا".
وتقرر مواجهة الزمالك للترجى التونسى فى الذهاب يوم 29 من شهر فبراير الجارى بمصر بينما ستقام مباراة العودة بين الفريقان يوم 6 من شهر مارس المقبل فى تونس وسيلتقى الأبيض مع الترجى يوم 14 من شهر فبراير الجارى فى بطولة السوبر الإفريقى.
وأوضح كارتيرون أن المكسب والأداء يصل بالفريق إلى هدفه وهو الوصول إلى المركز الثانى الذى يحتله حاليا المقاولون العرب ثم التفكير بعد ذلك فى الهدف الأكبر وهو مواصلة المنافسة على لقب البطولة التى يتصدرها حاليا الأهلى حيث شدد إنه يأخذ الأمور خطوة بخطوة وتابع المدير الفنى للزمالك، إن طريقة اللعب كانت جيدة وأدت إلى الوصول لمرمى حرس الحدود كثيرا ولكن أهدرنا أكثر من فرصة محققة وتلك هي المشكلة رغم إن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة أظهرت قدرات الفريق وشدد إن وصول فريقه إلى مرمى الخصم تعد نقطة إيجابية ولكن يحتاج الفريق إلى العمل على إنهاء تلك الفرص.
وقال المدرب الفرنسى عن مواجهة الترجى التونسى فى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا:"مواجهة قوية جدا وهو بطل إفريقيا اخر نسختين بس الفريق الذى يريد البطولة يكون جاهز كل الفرق ونأخذ كل مباراة على حدة وتركيزنا حاليا على المواجهة القادمة لنا مع الإسماعيلى".
تيجانا: قرعة الزمالك "مقبولة".. ومواجهة الترجى 3 مرات تحتاج "هدوء"
وتابع تيجانا فى تصريحات لـ"الخليج 365":"مواجهة الترجى التونسى 3 مرات فى شهر تحتاج فقط إلى هدوء وتركيز حتى نعبر تلك المواجهات ولكن الزمالك قادر على الفوز"، ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الترجى التونسى، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، ثم يلتقى مع الفريق التونسى فى ذهاب دور ربع النهائى بدورى أبطال إفريقيا فى مصر يوم 29 فبراير، وسيقام لقاء العودة فى تونس يوم 6 مارس.
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