شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 5 / 2 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها إعلان قائمة الفريق التي تواجه بيراميدز غداً الخميس في بطولة الدوري العام.

الأهلى يبدأ مفاوضات تجديد عقد أحمد الشيخ

دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات مبكرة مع أحمد الشيخ نجم هجوم الفريق لتمديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعب حول وجود رغبة من لجنة التخطيط لتمديد الارتباط بين الطرفين، خاصة أن اللاعب أصبح أحد أهم عناصر الفريق ويحظى بثقة رينيه فايلر المدير الفني، ويشارك بشكل مستمر سواء محليًا أو أفريقيًا.

انتهاء أزمة فايلر وعاشور في الأهلي بالصلح

انتهت أزمة حسام عاشور قائد النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والتي نشبت في أحد التدريبات التي سبقت مواجهة الهلال السوداني، وأقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ليصعد الفريق الأحمر برفقة النجم الساحلي التونسي للدوري التالي.

وعلم ”الخليج 365” أن حسام عاشور لم يتقبل طريقة تعامل فايلر معه أثناء منحه بعض التوجيهات الفنية في أحد التدريبات، ليرد عليه بشكل استفز المدرب السويسري ليدخل الثنائي في مشادة قوية أمام جميع اللاعبين.

وتدخل لاعبو الأهلي الكبار وعلى رأسهم شريف إكرامي لإنهاء الأزمة بين فايلر وقائد الأهلي لينجحوا في انهاء الخلاف، وعاد حسام عاشور من جديد لحسابات فايلر بعد أن كان قريبًا من الخروج بشكل كامل من حسابات الخواجة.

الأهلى يؤكد جاهزية أحمد فتحى وأجايى للمشاركة فى مباراة بيراميدز

أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى جاهزية الثنائى أحمد فتحى وجونيور أجايى للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية ومباراة بيراميدز غدا وفقا لرؤية الجهاز الفنى للفريق، وأوضح الجهاز الطبى أن أحمد فتحى سوف يشارك فى مران اليوم بشكل طبيعى بعد مشاركته أمس دون شكوى من آلام الكاحل التى أبعدته عن مباراة الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا وأوضح الجهاز الطبى أن النيجيرى جونيور أجايى تعافى بشكل نهائى من أعراض نزلة البرد التى تعرض لها مؤخرا عقب العودة من السودان .

الخطيب يبحث مع لجنة التخطيط صفقات الصيف.. وحجازي في الصورة

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تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلي أجتماعاً مهما خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور محمود الخطيب رئيس النادي من أجل مناقشة عددة أمور خاصة بفريق الكرة ويأتي في مقدمة هذه الملفات تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة بيراميدز بالدورى

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز، التي تقام على استاد الدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء غدٍ الخميس، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي: شريف إكرامي، ومحمود متولي، وياسر إبراهيم، وأليو بادجي، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

الأهلي يدرس تقديم موعد السفر للإمارات قبل مواجهة الزمالك

يدرس الجهاز الفني للأهلي السفر للإمارات قبل لقاء السوبر المحلي أمام الزمالك يوم 20 فبراير الجاري بعدة ايام وتقديم موعد التحرك، حتى يتأقلم اللاعبين والجهاز الفني على الأجواء في الامارات قبل خوض لقاء السوبر المرتقبة.

واستطلع مسئولو الأهلي رأي رينيه فايلر المدير الفني للفريق في مقترح السفر قبل المباراة بيوم واحد، وهو الأمر الذي وافق عليه المدرب السويسري والذي استقر على أداء مران الفريق يوم 19 فبراير صباحاً على ملعب التتش بالجزيرة على أن يسافر الفريق مباشرة للإمارات لأداء المواجهة المرتقبة.