شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات للزمالك "ضرب نار".. البداية إسماعيلى والنهاية بالترجى و"قمتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك تحديات عديدة خلال الفترة المقبلة بعدما أسفرت قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا التى أجريت اليوم، الأربعاء، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، عن وقوع الزمالك فى مواجهة الترجى بدور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، ليصبح أمام الأبيض عدد من التحديات الخاصة والقوية خلال المباريات المقبلة على الصعيد المحلى ببطولتى الدورى الممتاز والسوبر المحلى، وإفريقيا فى ربع نهائى البطولة الإفريقية والسوبر الإفريقى.

يستعرض ”الخليج 365” مواجهات الزمالك المرتقبة بداية من مواجهة الإسماعيلى المقبلة فى مسابقة الدورى حتى مباراة الترجى فى إياب ربع النهائى ببطولة دورى أبطال إفريقيا..

- الزمالك والإسماعيلى

يلتقى الزمالك نظيره الإسماعيلى فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على ستاد الإسماعيلية.

- الزمالك والترجى فى السوبر الإفريقى

كما يلتقى الزمالك مع الترجى التونسى، يوم الجمعة الموافق 14 شهر فبراير الجارى، على ملعب نادى الغرافة بقطر، فى بطولة السوبر الأفريقى، حيث سيشارك به الأبيض بصفته بطلاً للكونفدرالية فى النسخة الماضية بينما يتواجد به الترجى التونسى بصفته بطل الدورة السابقة لدورى أبطال أفريقيا.

- الزمالك والأهلى فى قمة السوبر المصرى

وبعدها يكون الزمالك على موعد مع القمة أمام الأهلى، فى السوبر المصرى، المقرر إقامته يوم الخميس الموافق 20 من فبراير الجارى، على ستاد محمد بن زايد بنادى الجزيرة الإماراتى.

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- الزمالك والأهلى فى قمة الدورى الممتاز

عقب قمة السوبر يكون الزمالك على موعد مع قمة جديدة مع الأهلى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة بمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الإثنين، الموافق 24 من فبراير الجارى أيضًا.

- الزمالك والترجى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا

من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره الترجى مرة ثانية فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، على ملعب الأبيض والمُحدد لها يوم 29 من شهر فبراير الجارى.

- الزمالك وبيراميدز

وبعد مواجهة الترجى فى دورى أبطال إفريقيا، يعود الزمالك لمواصلة منافساته ببطولة الدورى الممتاز، حيث سيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام بيراميدز، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الإثنين الموافق 2 من مارس المقبل.

- الزمالك والترجى

وفى مواجهة ثالثة مع الترجى التونسى، يلتقى الفريقين فى إياب دور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بتونس، والمقرر إقامتها أحد يومى 6 من شهر مارس المقبل.