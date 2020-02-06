شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا: قرعة الزمالك "مقبولة".. ومواجهة الترجى 3 مرات تحتاج "هدوء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، عن قرعة ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت اليوم، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، والتى أسفرت عن وقوع الزمالك فى مواجهة الترجى بدور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، قائلاً:"قرعة مقبولة بالنسبة لنا وقادرين على العبور ومواصلة المنافسة على لقب البطولة".

وتابع تيجانا فى تصريحات لـ"الخليج 365":"مواجهة الترجى التونسى 3 مرات فى شهر تحتاج فقط إلى هدوء وتركيز حتى نعبر تلك المواجهات ولكن الزمالك قادر على الفوز"، ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الترجى التونسى، يوم 14 من شهر فبراير الجارى، ثم يلتقى مع الفريق التونسى فى ذهاب دور ربع النهائى بدورى أبطال إفريقيا فى مصر يوم 29 فبراير، وسيقام لقاء العودة فى تونس يوم 6 مارس.

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وتأهل الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا محتلا المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وذلك بعدما قد هُزم من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز على أول أغسطس الأنجولى بهدفين دون رد فى الجولة الثانية، ثم تعادل مع زيسكو يونايتد بهدف لمثله فى الجولة الثالثة، قبل أن يفوز عليه بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، ثم تعادل سلبيا فى الجولة الخامسة أمام مازيمبى الكونغولى، كما تعادل سلبيا أيضا أمام أول أغسطس الانجولى، فى الجولة السادسة والأخيرة.

وأسند مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إلى إسماعيل يوسف رئاسة بعثة الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى السوبر الإفريقى فى البطولة التى يبحث الأبيض عن تحقيق لقبها خلال الشهر الجارى.