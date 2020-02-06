شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى الزمالك ضد الترجى بدورى أبطال إفريقيا.. الحسم 6 مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباراتى الزمالك ضد الترجى التونسى فى منافسات دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا فى النسخة الحالية التى يسعى الأبيض إلى مواصلة المنافسة بها لتحقيق حلم اللقب الغائب عن القلعة البيضاء منذ نسخة 2002 التى فاز بها الزمالك على حساب الرجاء المغربى بالهدف الشهير لتامر عبد الحميد "دونجا".
وتقرر مواجهة الزمالك للترجى التونسى فى الذهاب يوم 29 من شهر فبراير الجارى بمصر بينما ستقام مباراة العودة بين الفريقان يوم 6 من شهر مارس المقبل فى تونس وسيلتقى الأبيض مع الترجى يوم 14 من شهر فبراير الجارى فى بطولة السوبر الإفريقى.
ويسعى الزمالك للاستعداد لمواجهة الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة فى اللقاء الذى سيقام يوم الأحد القادم فى الدورى قبل بدء الاستعدادات لخوض بطولة السوبر الإفريقى أمام الترجى ثم استئناف الاستعدادات للسوبر المحلى يوم 20 من الشهر الجارى أمام الأهلى ثم قمة الدورى أمام الفريق الأحمر ثم بعد ذلك مواجهات الترجى فى دورى أبطال إفريقيا.
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