ترتيب هدافي الدوري بعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال يتصدر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ترتيب هدافي بطولة الدوري، بعد ما إقامة مباراة اليوم الأربعاء 5/2/2020، بين الزمالك وحرس الحدود في الجولة السادسة عشر ببطولة الدوري .

ويتصدر عبد الله السعيد جدول ترتيب الهدافين برصيد 12 هدف ، فيما جاء محمد شريف لاعب انبي برصيد 9 أهداف .



ترتيب الهدافين

تغلب الزمالك على حرس الحدود، بثنائية نظيفة، في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وسجل ثنائية فوز الزمالك كل من محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 10 وأحمد زيزو فى الدقيقة 26.

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بهذا الفوز الذى حققه الزمالك على حرس الحدود، يرفع رصيده إلى 28 نقطة، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، ليواصل المنافسة نحو المراكز المتقدمة فى الظل التنافس مع المقاولون العرب صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة إلا أنه خاض 16 مباراة، والأهلى صاحب الصدارة برصيد 36 نقطة بعدما خاض 12 مباراة حقق خلالهم الفوز فى جميع اللقاءات.

ودخل الزمالك، المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع، طارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما وإسلام جابر في خط الوسط، أشرف بن شرقى في خط الهجوم"، فيما يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود كلاً من:" محمد عواد، محمد حسن، محمد عبد الغني، عمر السعيد، مصطفى فتحى، محمد عنتر، عبد الله جمعة".

بينما دخل حرس الحدود، اللقاء بتشكيل مكون من:" أحمد السعدني في حراسة المرمى، عبد الله جمعة وخالد سامي ومصطفي الزناري ومصطفى مارسيلو في خط الدفاع، مصطفى جمال وأحمد فيليكس وحامد الجابري وجريندو وعبد الرحمن جبنة في خط الوسط، أنطونى لوكاسا توني في خط الهجوم"، يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:"سامح على، محمد عبد الفتاح تاحا، أيوب بن مشارك، إبراهيم كونيه، يوسف بيبو، تونى جوميز، أحمد شرويدة".