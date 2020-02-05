شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2027 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد السعودى لكرة القدم عن تقدمه رسميا بطلب استضافة كأس آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوى لكرة القدم عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الأهلية الراغبة في تنظيم المسابقة الرياضية الأكبر في قارة آسيا.

وبحسب الموقع الرسمى للاتحاد السعودى، من المقرر أن يتم تقديم ملف متكامل بكافة المتطلبات مدعما بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام العالميين بعد أن شهدت نجاحًا كبيرًا وإقبالًا متزايدًا من كافة أقطار العالم.

وأكد رئيس الاتحاد السعودى لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل بهذه المناسبة أن التقدم بطلب الاستضافة «جاء برغبة أكيدة في النجاح وبدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة لاستضافة أهم البطولات القارية»، لافتًا إلى أن «الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رسمت خارطة الطموح لدينا في المنافسة على الاستضافة».