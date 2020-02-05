شكرا لقرائتكم خبر عن دى يونج يكشف الفارق بين «فالفيردي» و«كيكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الهولندى فرينكى دى يونج، نجم برشلونة، أنه حقق حلمه بارتداء قميص البارسا، مشيرًا إلى أنه لم يصل لقمة مستواه حتى الآن. وقال دى يونج في مقابلة مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «أستمتع كثيرًا باللعب في برشلونة، ارتداء قميص البارسا كان أحد أهم أحلامى، والآن بعد أن وصلت إلى هنا تحقق ذلك». وأضاف: «فى شهورى الأولى في برشلونة، ألعب عددًا كبيرًا من الدقائق، وهذه علامة جيدة دائمًا في الموسم الأول، أنا الآن راضٍ عن أدائى، لكن ليس تمامًا، أنا مقتنع بأنه لا يزال بإمكانى تقديم المزيد».

وعن موعد وصوله إلى مستواه السابق مع أياكس، أجاب: «أعتقد أننى قدمت بعض اللقاءات الجيدة، لكننى أعتقد أيضًا أنه لا يزال بإمكانى القيام بما هو أفضل، لكن عندما تصل إلى فريق جديد، فأنت دائمًا ما تحتاج إلى بعض الوقت للتكيف، لكن آمل أن أتمكن من اللعب بشكل أفضل مع مرور المباريات».

وعن تشابه فلسفة أياكس مع برشلونة، قال: «الفلسفة في الناديين هي نفسها ومُستمدة من كرويف، رغم أن كل فريق لديه بعض الفروق الدقيقة والاختلافات.. نحن لا نلعب نفس الكرة بالضبط، لكن الفكرة هي نفسها، وقد سهلت على التكيف مع الفريق».

Advertisements

أما عن الدفع به في أكثر من مركز فقال: «هو شىء لا يقلقنى كثيرًا، أريد فقط أن ألعب دقائق كافية لكى أستمر في التكيّف مع الفريق، ولا يهم في أي مركز، ما أفكر فيه هو العمل بجد للتطور، وإذا لعبت فأنا سعيد». وعن الاختلاف بين فالفيردى وسيتين، قال: «من الواضح أن هناك اختلافات بالفعل، لكن لا يتعلق الأمر بالانتقال من أسلوب دفاعى إلى نمط آخر هجومى أو العكس مثلًا».

وأوضح: «أسلوب كل منهما متشابه مع الآخر، يراهنان على السيطرة على الكرة وحيازتها، لكن الاختلاف في التفاصيل والنظام، لكنهما لا يلعبان كرة قدم مختلفة تمامًا».

وبسؤاله عن فقدان صدارة الليجا، وتأثير ذلك على حلم الثلاثية، أجاب: «بالطبع نريد أن نقاتل من أجل جميع الألقاب، وهذا أمر طبيعى عندما تكون في ناد مثل نادى برشلونة، نحن نعمل بجد، وأعتقد أننا سوف نتحسن كثيرًا». وأكمل: «لا يزال يتعين علينا أن نتكيف قليلًا مع التكتيك الجديد، وكل شىء آخر بعد تغيير المدرب، لكننى متأكد من أن كل شىء سيكون على ما يرام».

وأضاف: «بالتأكيديمكننا الفوز بدورى الأبطال بطريقة لعبنا الحالية».