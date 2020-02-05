شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بايرن ميونخ يحدد شروطه لبقاء «فليك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعث هربرت هاينر، رئيس نادى بايرن ميونخ، ببارقة أمل للمدرب الألمانى هانز فليك، الذى يمنى نفسه بالاستمرار فى منصبه بعد نهاية الموسم الحالى.

وتولى فليك تدريب الفريق البافارى مطلع نوفمبر الماضى بشكل مؤقت، خلفًا للكرواتى نيكو كوفاتش، ليعلن النادى بقاءه حتى نهاية الموسم الحالى على الأقل.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة «كيكر» الألمانية، قال هاينر: «نريد أن نحقق نجاحات ونلعب كرة قدم ساحرة، مثلما نفعل الآن تحت قيادة فليك، وإذا استمر فى الفوز، فلن يكون هناك بديل له». وأضاف: «أعتقد أنه يقوم بوظيفته بامتياز، ولا أقول ذلك لفوزنا فقط بأول 3 مباريات هذا العام، لكن بسبب الطريقة التى نلعب بها أيضًا».

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واستشهد رئيس النادى البافارى بفوز بايرن على شالكه (5-0)، قائلًا: «نادرًا ما أجد انتصارًا مقنعًا للفريق بهذا الشكل».

وفى سياق آخر، أكد هاينر أن هدف بايرن ميونخ يرتكز على التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا عام 2022، نظرًا لأن المباراة النهائية ستقام على ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق.

وفى ختام تصريحاته، اعترف هاينر باهتمام ناديه بضم الألمانى ليروى سانى، لاعب مانشستر سيتى، لكنه أضاف قائلًا: «الآن يجب أن ننتظر لمعرفة مدى تأثره بالإصابة التى تعرض لها».

وكانت تقارير ألمانية قد انتشرت فى الفترة الماضية، حول رغبة العملاق البافارى فى إعادة الإسبانى بيب جوارديولا مرة أخرى لقيادة الفريق فى الموسم المقبل.