شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يبدأ تجهيز «هازارد» لموقعة السيتي في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن الوقت قد حان لمشاهد البلجيكى إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، مرة أخرى بعد غياب شهرين عن ممارسة كرة القدم بسبب الإصابة. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن هازارد أصبح مستعدًا للعب، إذا قرر المدير الفنى زين الدين زيدان الدفع به، خلال مواجهة ريال سوسيداد، اليوم الخميس، في ربع نهائى كأس إسبانيا.

ويخطط زيدان لمنح هازارد بضع دقائق خلال المرحلة القليلة المقبلة، كى يبدأ في استعادة لياقته تدريجيًا، حتى يكون جاهزًا بشكل كامل، مع بداية دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا، الشهر الجارى، حيث يستقبل ريال مدريد نظيره مانشستر سيتى في لقاء الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو. وشارك هازارد بالفعل خلال الأسبوع الماضى في تدريبات ريال مدريد رفقة زملائه، وكان قريبًا من خوض مواجهتى ريال سرقسطة في الكأس وأتلتيكو في الليجا.

ومع ذلك، فإن زيدان فضّل عدم المخاطرة به، حيث لا يريد الدفع به إلا وهو لا يعانى من أي شيء.

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على جانب آخر، كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن الويلزى جاريث بيل، نجم ريال مدريد، لا يخطط للعودة للعب في إنجلترا مرة أخرى.

وكان توتنهام حريصًا على استعادة بيل من جديد في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، إلا أن اللاعب رفض مناقشة الفكرة. وبحسب صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، فإن بيل يفضل الانتقال للعب في الولايات المتحدة أو الصين عن العودة للبريميرليج من جديد، في ظل صعوبة الحصول على راتبه الحالى في الريال، سواء بإنجلترا أو حتى من كبار الأندية الأوروبية.

ورغم تأكيدات وكيله بأن اللاعب لا ينوى مغادرة ريال مدريد، الذي يرتبط معه بعقد لعامين إضافيين، إلا أن إدارة الميرنجى وزيدان يملكان رأيًا مختلفًا.

ويسعى ريال مدريد للتخلص من بيل بسبب اتهامه دائمًا باللا مبالاة، بالإضافة لتكرر إصاباته وعدم استفادة ريال مدريد من خدماته خلال الفترة الماضية إلى جانب عدم نجاحه في تقديم مستوى مميز منذ رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو.