شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: مواجهة الترجي في السوبر ستسهل مهمة الزمالك بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مواجهة فريقه أمام الترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي، ستكون فرصة للتعرف أكثر عن قرب مع بطل تونس.

Advertisements

وأضاف أنور في تصريحات تليفزيونية، عقب قرعة دوري الأبطال، أن الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة، تسهل عليه مهمة مواجهة الإياب.

وأكمل عضو مجلس الزمالك: «في حالة الفوز بالسوبر، ستسهل مهمة الزمالك أمام الترجي في دوري الأبطال».

واختتم: «لا ننظر لمن المنافس، جميع الفرق أبطال سواء الترجي أو النجم أو صنداونز المنافسين الذين كانوا محتملين للمارد الأبيض قبل القرعة»، مستدركا: «الزمالك أيضا بطل الكونفدرالية».