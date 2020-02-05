شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل صن داونز: مباراة العام الماضي مع الأهلي لن تتكرر.. والفرص متساوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق خالد على ممثل نادي صن داونز، الجنوب أفريقي، في قرعة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت اليوم، الأربعاء، في القاهرة.

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة صن دوانز الجنوب أفريقي، للأهلي في لقاء ثأري وقوي.

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وقال خالد على، خلال تصريحات لقناة «أون سبورت 2»: «أكيد أي فريق يلعب في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا هو بطل، والأهلي فريق بطل والأكثر حصولًا على اللقب».

وتابع: «صن داونز توقع بنسبة 66% مواجهة الأهلي أو الزمالك، والجهاز الفني يستعد لمواجهة الأحمر من الآن بالتأكيد».

وعن تكرار مواجهة الأهلي، أوضح: «أعتقد أن مباراة العام الماضي لن تتكرر مرة أخرى، وفي كرة القدم كل شيء وارد، وفرص الصعود لكل الفرق متساوية».