شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم حرس الحدود بهدفين نظيفين في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك فوزًا مستحقًا على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

وسجل هدفي الزمالك محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 9 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 26 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز يرفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الثالث بجدول المسابقة بعد خوض 14 مباراة، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 في المركز العاشر من جدول المسابقة.