شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: مواجهة الترجي صعبة.. ونثق في لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن توقعه بأن مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي أمام الترجي التونسي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستكون غاية في الصعوبة.
وأضاف أحمد مرتضى أن مواجهة الزمالك أمام الترجي 3 مرات في وقت قصير ستجعل الأوراق مكشوفة أمام الفريق والجهاز الفني ولن تكون هناك أي صعوبة في دراسة المنافس.
كما أشار عضو مجلس الزمالك إلى أن الترجي فريق كبير ويضم عددا من العناصر المميزة وبطل أفريقيا في آخر نسختين، لكن ثقتنا في لاعبي الفريق كبيرة وكذلك قدرتنا على تجاوز الترجي.
وشدد أحمد مرتضى على أن الزمالك سيواجه ضغطا كبيرا في اللقاءات بالفترة المقبلة وهي لقاءات بطولات ولا بديل عن تحقيق الانتصار فيها.
وأسفرت قرعة ربع النهائي الأفريقي عن مواجهة الزمالك أمام الترجي التونسي وسيخوض الفريق مواجهة الذهاب في مصر بينما يخوض الإياب في تونس.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد مرتضى: مواجهة الترجي صعبة.. ونثق في لاعبي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.