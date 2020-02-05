شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام تلخص مواجهات الأهلي وصن داونز.. التتويج الأحمر الأول في القرن الحالي وهزيمة كارثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تجدد صدام كروي على أرضية الميدان بين الأهلي بطل مصر وصن داونز الجنوب أفريقي، بربع نهائي رابطة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية 2019-2020، حسب القرعة التي أوقعتهما وجهاً لوجه للعام الثاني على التوالي.

وتأهل الأهلي لربع النهائي إثر احتلاله المركز الثاني في مجموعته بالمرحلة الماضية، في حين أن صن داونز بلغ دور الثمانية عقب اعتلاء مجموعته.

التقرير التالي نرصد من خلاله 7 أرقام تلخص تاريخ مواجهات الفريقين قبل موقعة ربع نهائي النسخة الجارية من دوري الأبطال.

الأهلي وصن داونز تقابلا في 6 مباريات سابقة، فاز بطل مصر في 3 وحقق نظيره الجنوب أفريقي انتصاراً وحيداً، ودون الفريقان تعادلين.

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صن دوانز كان بوابة الأهلي لحصد أول لقب قاري له في القرن الحالي والعودة من جديد لمنصات التتويج برابطة دوري الأبطال بعد غياب دام 14 عاماً، بالظفر باللقب على حسابه في نسخة 2001.

الأهلي أمطر شباك صن دوانز بـ 9 أهداف ومُني مرماه بـ 8، وسجل بطل مصر 3 أهداف في مواجهات جنوب أفريقيا بينما عجز صن داونز عن تسجيل أي هدف في المرمى الأحمر بالقاهرة.

فوز صن داونز على الأهلي بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بالنسخة الماضية، لا يمثل أكبر خسارة لبطل مصر في تاريخه القاري فحسب، بل الهزيمة الأكبر في تاريخ جميع الأندية المصرية بالبطولات الأفريقية.

سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الحالي بالنادي الأهلي هو أول لاعب يقص شريط أهداف الفريق الأحمر أمام صن داونز برأسية شهيرة في ذهاب نهائي دوري الأبطال 2001.

«هاتريك» وحيد شهدته مواجهات الأهلي وصن داونز كان من نصيب خالد بيبو نجم الفريق الأحمر والذي قاد به بطل مصر للتتويج باللقب القاري في إياب نهائي دوري الأبطال 2001 بالقاهرة.

ثنائي أجنبي استطاع التسجيل للأهلي في مرمى صن داونز وهما الأنجولي فلافيو في لقاء حسمه التعادل بنتيجة 2/2 في جنوب أفريقيا في نسخة 2007، والمغربي وليد أزارو في إياب ربع نهائي النسخة الماضية 2018-2019.