شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك في 8 مواجهات أمام الترجي التونسي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أوقعت قرعة مجموعات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية فريق نادي الزمالك في مواجهة أمام نظيره الترجي التونسي.

ويلتقي الفريقان قبل مواجهتي ربع النهائي الأفريقي في مناسبة قارية أخرى على لقب كأس السوبر في الرابع عشر من فبراير الجاري بالدوحة.

وسبق وأن تقابل الزمالك أمام الترجي التونسي في 8 مواجهات سابقة، بواقع 6 على المستوى الأفريقي ومواجهتين عربيتين.

ويعتبر الزمالك هو صاحب الكلمة العليا في تاريخ مواجهاته أمام الترجي، حيث فاز في 4 منها (2 في أفريقيا و2 بالمسابقات العربية) وتعادل الفريقان في 3 مباريات وحسم فريق باب سويقة مباراة وحيدة.

وسجل الزمالك 11 هدفاً في شباك فريق الدم والذهب، بينما تلقت شباكه 7 أهداف.

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وحقق الزمالك انتصارين على الترجي في تونس بواقع انتصار عربي وآخر أفريقي، في حين لم يتذوق الفريق التونسي طعم الانتصار على نظيره المصري في القاهرة مطلقاً.

ونستعرض في السطور التالية نتائح المباريات الثمانية التي جمعت الفريقين قبل المباريات الثلاث التي ستجمعها في غضون الأيام المقبلة.

نهائي أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1994.. الزمالك × الترجي 0 /0.. الترجي 3 – الزمالك 1

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2002... الترجي 1- الزمالك 1، الزمالك 1- الترجي 0

دوري أبطال العرب 2004 ... الترجي 1- الزمالك 2.. الزمالك 3 – الترجي 0

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2005 ،،، الزمالك 1× الترجي 1.. الترجي 1 – الزمالك 2.