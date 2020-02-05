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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسطورة آرسنال يرشح لمبابي الانتقال إلى ليفربول بدلا من مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
نصح أسطورة نادي آرسنال، إيان رايت، لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي بالانتقال إلى صفوف ليفربول وليس مانشستر سيتي، إذا قرر الرحيل عن النادي الباريسي.
وصرح رايت لصحيفة "مترو" الإنكليزية: "أفضّل رحيل مبابي إلى ليفربول على مانشستر سيتي في الوقت الحالي، يمكنك القول أن الريدز يعيش بداياته الآن". وأضاف أسطورة الغانرز: " إذا كنت لاعبًا ذو مستوى عالمي، فمن المحتمل أنك تريد الانتقال إلى هناك الآن، وكما رأينا مع غوارديولا الذي حقق عامين لا يصدقان، لكنني أشعر أن ليفربول يستعد حقًا لبناء شيء خاص".
وختم رايت: "إذا كنت في مكان مبابي سأنظر إلى ليفربول .. إلى أي مكان آخر تريد الذهاب إليه إذا كنت محل مبابي الآن؟!".
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