شيروود: اتوقع بقاء بوغبا مع المان يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

ألمح أسطورة فريق ​توتنهام​ الإنجليزي ​تيم شيروود​ الى أن النجم الفرنسي لنادي مانشستر يونياتد ​بول بوغبا​ قد يغير قراره بالرحيل عن الشياطين الحمر، بعد التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز.

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ونشرت صحيفة إكسبريس البريطانية تصريحات شيروود التي اتت كالاتي: "سيكون من الرائع إذا احتفظ يونايتد ببوغبا وفيرنانديز، أليس كذلك؟ لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

وأضاف: "إذا كان لديك بوغبا، فيرنانديز ومكتوميناي، وترى لاعبًا مثل برونو يدخل الفريق، فإن هذا قد يغير رأي بول، فيرنانديز يلعب في نفس مركز بوغبا، ويمكنه التقدم والعودة في الملعب، لقد سدد عدة كرات على المرمى، لم يقم بها أي لاعب في وسط الملعب".

واختتم: "إنها مثل الدواء، كلما زاد عدد اللمسات لديك، زادت ثقتك بنفسك، فيرنانديز هو مرجع، اللاعبون يبحثون عنه، لقد تدربوا معه لمدة ثلاثة أيام، وهم يعرفون أنه يستطيع اللعب".