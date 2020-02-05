إنييستا: بيب غوارديولا غيّر كل شيء في برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

اعتبر نجم ​فيسيل كوبي​ الياباني، الإسباني ​آندريس إنييستا​، أن المدرب ​بيب غوارديولا​، غيّر كرة القدم في ​برشلونة​ حين تولى مهمة تدريب الفريق.

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وصرح إنييستا لصحيفة "فور فور تو": "لم يتمكن أي من النقاد رؤية ما كنا نفعله في الفترة التحضيرية قبل الموسم، أحببنا الطريقة التي كان يعمل بها، بأسلوب أكثر تحديدًا مما اعتدنا عليه".

وأضاف قائد برشلونة السابق: "بيب كان واضحًا جدًا بشأن ما أراده منا وأبلغنا به بوضوح، لقد غيّر كل شيء، جعلني أفكر في المساحات بطريقة مختلفة".

وختم إنييستا: "غوارديولا يبحث دائمًا عن طريقة جديدة، كان يقول إذا كنت تثق بي وتنفذ ما أقوله سننتصر، ولقد فعلنا وطور بيب كرة القدم في برشلونة".