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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنييستا: بيب غوارديولا غيّر كل شيء في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
اعتبر نجم فيسيل كوبي الياباني، الإسباني آندريس إنييستا، أن المدرب بيب غوارديولا، غيّر كرة القدم في برشلونة حين تولى مهمة تدريب الفريق.
وصرح إنييستا لصحيفة "فور فور تو": "لم يتمكن أي من النقاد رؤية ما كنا نفعله في الفترة التحضيرية قبل الموسم، أحببنا الطريقة التي كان يعمل بها، بأسلوب أكثر تحديدًا مما اعتدنا عليه".
وأضاف قائد برشلونة السابق: "بيب كان واضحًا جدًا بشأن ما أراده منا وأبلغنا به بوضوح، لقد غيّر كل شيء، جعلني أفكر في المساحات بطريقة مختلفة".
وختم إنييستا: "غوارديولا يبحث دائمًا عن طريقة جديدة، كان يقول إذا كنت تثق بي وتنفذ ما أقوله سننتصر، ولقد فعلنا وطور بيب كرة القدم في برشلونة".
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