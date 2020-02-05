كأس المانيا: ليفركوزن يقصي شتوتغارت ويونيون يتأهل بهدف قاتل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

تأهل ​باير ليفركوزن​ إلى الدور ربع النهائي بفوزه على ضيفه ​شتوتغارت​ 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاربعاء على ملعب باي ارينا ضمن منافسات الدور الـ 16 لمسابقة ​كأس المانيا​ لكرة القدم.



وغابت الأهداف عن الشوط الأول من اللقاء رغم محاولات الطرفين إلا أن النصف الأول من المباراة إنتهى بالتعادل السلبي.

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وسجل فابيان بريدلوو الهدف الأول لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 71 وأضاف لوكاس نيكولاس الاريو الهدف الثاني في الدقيقة 83 قبل أن يقلص سيلاس وامانغيتوكا الفارق بعدها بدقيقتين فقط.

​​​وبلغ ​يونيون برلين​ الدور عينه بفوزه المتأخر على مضيفه فيرل بهدف للاشيء.

وسجل روبرت أندريش هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86.