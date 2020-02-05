انطلاق بطولة الناشئين والبراعم المفتوحة لكرة الطاولة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

انطلقت اليوم، بطولة الناشئين والبراعم المفتوحة لكرة الطاولة للأندية التي ينظمها اتحاد كرة الطاولة بعدن، خلال الفترة من 5 - 11 فبراير بمشاركة التلال والشعلة وشمسان والجزيرة والميناء والشرطة واتحاد المنصورة .



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وتنافس لاعبو الفئتين في المرحلة الأولى من البطولة التي أقيمت بنظام خروج المغلوب للتأهل الى المرحلة الثانية التي ستقام بنظام الدوري ( الكل مع الكل )، حيث تأهل الفائزون من اللقاءات على النحو التالي:

في فئة البراعم:

فاز عبدالله وليد على احمد باسل 1/3، وعمرو عماد على عبدالله فضل0/2، واحمد جمال سعيد 1/3، وفاز عبدالله عائش على عبدالرحيم عارف2/3، وعمر صالح على عمار ياسر 2/3، و حسن احمد على مجد شرف 0/3، وفاز عبدالله عياش على محمد عبدالخالق2/3.

وفي فئة الناشئين :

فاز عبدالله امين على احمد باسل2/3، وفاز قيس وليد على علي ناجي 1/3، وفاز سعيد امين على سعيد رامي 0/3، وعبدالرحمن شوقي على عبدالله عقيل0/3، وابراهيم سيف على فضل ملهم 0/3 ، وبلال احمد على حاكم عارف 1/3 ، وعبدالله فارس على احمد فهمي 1/3 ، وزيدان علي على اياد منصور 0/3 ، وفاز اسلام شماخ على انيس ارسلان 1/3 ، وايهاب وليد على خالد ابوبكر 0/3 ، وعلي ياسر على ابراهيم نجوان الزيادي 0/3 ، وصالح الحاج على محمد عماد 0/3 ، وكرم ماهر على حسام فراس 0/3 ، وفاز محمد نجيب على انس عبدالله 0/3.